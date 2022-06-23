В стране и мире Главврач Домодедовской ЦРБ рассказал, как медики боролись за жизнь Юрия Шатунова Тимур Шерзад По словам главврача, вокалиста группы «Ласковый май» пытались спасти полтора часа. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Главврач Домодедовской центральной районной больницы Андрей Осипов рассказал «Звезде», как медики боролись за жизнь скончавшегося солиста группы «Ласковый май» Юрия Шатунова. «Двадцать второго июня, в 23.30, друзьями к нам был доставлен Юрий Шатунов в крайне тяжелом состоянии. В течение полутора часов врачи оказывали реанимационные мероприятия, но, к сожалению, пациент скончался в результате острой сердечной недостаточности», - заявил Осипов. Тяжелейшей новостью стали сообщения о смерти Шатунова для певца Аркадия Укупника. По его словам, Аркадий узнал о смерти вокалиста «Ласкового мая» в тот самый момент, когда к нему на студию пришли писать кавер на песню Шатунова «Седая ночь». В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика