«Градом» и «Гиацинтами»: как морпехи ВС РФ наносят удары по позициям ВСУ в ходе спецоперации

По артиллерии ВСУ бьют расчеты реактивных систем залпового огня «Град» и 152-миллиметровых буксируемых гаубиц «Гиацинт-Б» морской пехоты.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Минобороны России показало кадры работы артиллерийских подразделений морской пехоты в ходе специальной военной операции.

Во время ведения контрбатарейной борьбы были нанесены удары по выявленным огневым позициям артиллерии ВСУ. В атаке участвовали расчеты реактивных систем залпового огня «Град» и 152-миллиметровых буксируемых гаубиц «Гиацинт-Б» морской пехоты.

Также морские пехотинцы отработали огневые задачи по позициям ВСУ и укрепленным опорным пунктам.

Для подавления долговременных укреплений используются 152-миллиметровые боеприпасы на фугасное действие. Контроль поражения целей осуществлялся расчетами беспилотных летательных аппаратов.

Немногим ранее «Звезда» показала, как спецпоезд «Волга» ведет инженерную разведку в зоне проведения специальной военной операции. Сразу два боевых вертолета армейской авиации ВКС в небе прикрывают его путь. Тележка защищена сталью толщиной 10, а кое-где и 20 миллиметров, а внутри обложена мешками с песком.

Материал подготовили: Марина Крижановская, Николай Баранов.