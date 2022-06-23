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«Градом» и «Гиацинтами»: как морпехи ВС РФ наносят удары по позициям ВСУ в ходе спецоперации

05:59 23.06.2022
По артиллерии ВСУ бьют расчеты реактивных систем залпового огня «Град» и 152-миллиметровых буксируемых гаубиц «Гиацинт-Б» морской пехоты.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Минобороны России показало кадры работы артиллерийских подразделений морской пехоты в ходе специальной военной операции.

Во время ведения контрбатарейной борьбы были нанесены удары по выявленным огневым позициям артиллерии ВСУ. В атаке участвовали расчеты реактивных систем залпового огня «Град» и 152-миллиметровых буксируемых гаубиц «Гиацинт-Б» морской пехоты.

Также морские пехотинцы отработали огневые задачи по позициям ВСУ и укрепленным опорным пунктам.

Для подавления долговременных укреплений используются 152-миллиметровые боеприпасы на фугасное действие. Контроль поражения целей осуществлялся расчетами беспилотных летательных аппаратов.

Немногим ранее «Звезда» показала, как спецпоезд «Волга» ведет инженерную разведку в зоне проведения специальной военной операции. Сразу два боевых вертолета армейской авиации ВКС в небе прикрывают его путь. Тележка защищена сталью толщиной 10, а кое-где и 20 миллиметров, а внутри обложена мешками с песком.

Материал подготовили: Марина Крижановская, Николай Баранов.

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