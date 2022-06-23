«Этого не должно было быть с ним»: Глызин высказался о смерти Юрия Шатунова

Артист отметил, он не мог даже предположить, что Юрий Шатунов уйдет из жизни столь рано.

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Российский эстрадный певец Алексей Глызин отреагировал на смерть бывшего солиста группы «Ласковый май» Юрия Шатунова. Артист назвал Шатунова «святым человеком» и поделился подробностями одного из последних разговоров с ним.

«Для меня это вообще какая-то дикость. Вчера - Пьер Нарцисс, сегодня - Юра Шатунов. Он вообще был святой человек. Он в последнее время, когда я с ним разговаривал, он сказал, что у него гайморит, ему нужно лечиться, но он всегда говорил, что нужно продолжать работать. Он все время рвался в бой, у него было большое количество концертов», - рассказал Глызин «Звезде».

Кроме того, Глызин подчеркнул, что у Шатунова была армия поклонников. При этом артист отметил, он не мог даже предположить, что Юрий Шатунов уйдет из жизни столь рано.

«Этого не должно было быть с ним, святой, замечательный человек, очень много будет народа хоронить и плакать по Юре Шатунову», - заключил Глызин.

Напомним, сообщения о смерти Юрия Шатунова поступили утром 23 июня. Бывший солист группы «Ласковый май» скончался в возрасте 48 лет от обширного инфаркта. Шатунов стал известен благодаря композициям «Белые розы», «Седая ночь», «Лето», «Пусть будет ночь».