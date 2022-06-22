«В сердце матери»: у мемориала «Матерям победителей» главного храма ВС РФ пройдет акция «Я помню»

Акция продлится до самого вечера, а в 22:00 состоится музыкальный спектакль со стихами и песнями времен ВОВ.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

В Главном храме Вооруженных Сил России проходят мероприятия, приуроченные ко Дню памяти и скорби. У мемориала «Матерям победителей» организовали сцену акции-марафона «Я помню». Скульптура высотой девять метров представляет собой женскую фигуру, которая укрывает своей мантией вечно горящую свечу.

Через несколько часов в этом месте начнутся выступления, и зрительские места займут военнослужащие и курсанты вузов. На сцене выступят певцы, актеры, оркестры, например, Вика Цыганова, Ольга Кормухина, Юта, Александр Маршал, Константин Хабенский и многие другие. Далее, в 12:15 диктор объявит минуту молчания и военнослужащие возложат к мемориалу цветы.

Акция «Я помню» продлится до самого вечера. В 22:00 состоится музыкальный спектакль под названием «В сердце матери». Это стихи и песни, написанные как свидетелями тех страшных лет, так и нашими современниками, которые считают долгом передать память из поколения в поколение.

Напомним, в Главном храме Вооруженных Сил РФ завершилась Божественная литургия и панихида в память о павших в годы ВОВ. Далее, в четыре часа утра состоялась акция «Свеча памяти», во время которой военнослужащие вышли из Южных ворот собора и расставили зажженные лампады у мемориала «Матерям Победителям».

Лампаду на символичном верстовом камне, от которого началось движение советских войск на Запад, ставит Герой России, участник спецоперации на Украине Антон Старостин. Именно он доставил в Москву частицу Вечного огня из Брестской крепости.