Частицу пламени Вечного огня доставили из Бреста в Главный храм ВС РФ

Частицу Вечного огня доставили из Бреста бортом военного ведомства в переносной газовой лампаде, которая обеспечивает сохранность огня и его безопасную перевозку на борту воздушного судна.

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Частицу пламени Вечного огня от мемориального комплекса «Брестская крепость – герой» доставили в Главный храм Вооруженных сил РФ.

Частицу Вечного огня доставили из Бреста бортом военного ведомства в переносной газовой лампаде, которая обеспечивает сохранность огня и его безопасную перевозку на борту воздушного судна.

Сегодня в Бресте факел со священным огнем зажег участник Великой Отечественной войны, белорус Валерий Касатонов. Он передал огонь Герою РФ старшему лейтенанту Антону Старостину, который и доставил частицу в Российскую столицу для проведения мемориальной акции «Свеча памяти».

«Глубоко символично, что частица Вечного огня от мемориального комплекса "Брестская крепость - герой", важнейшего памятника тем, кто первыми встал на пути нацистских захватчиков, доставлена сегодня в Главный храм ВС РФ», - подчеркнул заместитель командующего РВСН генерал-майор Андрей Коробов.

В годовщину вероломного нападения нацистской Германии на Советский Союз, 22 июня, в Главном храме ВС РФ будет отдана дань памяти всем погибшим в годы Великой Отечественной войны.

Мемориальная акция «Свеча памяти» начнется 22 июня в 4 часа утра, в это время в 1941 году началось вторжение нацистской Германии. От частицы доставленного Вечного огня будут зажжены 1418 памятных свечей - по числу дней Великой Отечественной войны.

Как подчеркнул Андрей Коробов, который принимал участие в церемонии, «сохранение исторической памяти о героях Великой Отечественной войны и уважительного отношения к символу памяти - Вечному огню является сегодня как никогда актуальным и объединяет народы России и Белоруссии».