В стране и мире В стране и мире День памяти и скорби ТЕГИ

Жители Екатеринбурга выстроились в слово «Помним» в память о жертвах ВОВ

Елизавета Потейчук
07:16 22.06.2022
Горожане прошлись колонной по центру Екатеринбурга с зажженными свечами в память о жертвах ВОВ.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Читайте нас на:

Жители Екатеринбурга присоединились к общенациональной акции «Свеча памяти» в ночь с 21 на 22 июня. Горожане прошлись колонной  по центру Екатеринбурга с зажженными, а затем выстроились в слово «Помним».

Кроме того, акция «Свеча памяти» состоялась в Санкт-Петербурге. Церемония зажжения свечей прошла с 00:35 до 03:00 часов 22 июня. С семи часов вечера на Дворцовой начали выкладывать 50 тысяч свечей.

Ранее «Звезда» показала, как прошла акция «Свеча памяти» на Поклонной горе в Москве. Так, возле Музея Победы были зажжены 1418 свечей - по числу дней войны. Также из более чем 10 тысяч свечей представители Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» воссоздали плакат к легендарному фильму «Разгром немецких войск под Москвой».

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
07:35 В стране и мире
Видео
Надпись «Помним» из 10 тысяч свечей зажглась в память о павших в годы ВОВ в Мариуполе
05:02 Армия
Видео
Господство в небе: как российские Су-35 уничтожают украинские самолеты и дроны
05:03 Армия
Видео
Совместный труд человека и робота: как саперы РФ разминируют земли Донбасса
04:49 В стране и мире
Видео
На Соборной площади Главного Храма ВС РФ зажгли 1418 свечей
01:11 Вопросы истории
Провокации и планы по изъятию продуктов: МО запустило новый раздел о подготовке Германии к вторжению в СССР
Популярное
Видео
В МО РФ рассказали о провальной попытке ВСУ захватить остров Змеиный
Видео
МО РФ: украинская провокация в Черном море создала угрозу экологической катастрофы
Видео
Путин заявил, что тяжелая МБР «Сармат» встанет на боевое дежурство уже до конца года
Видео
Шойгу заявил, что ВС РФ сделают все для обеспечения военной безопасности России
Песков: РФ больше никогда не будет доверять Западу
Самолет Ан-2 пропал с радаров в Якутии
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.