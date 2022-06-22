Жители Екатеринбурга выстроились в слово «Помним» в память о жертвах ВОВ

Горожане прошлись колонной по центру Екатеринбурга с зажженными свечами в память о жертвах ВОВ.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Жители Екатеринбурга присоединились к общенациональной акции «Свеча памяти» в ночь с 21 на 22 июня. Горожане прошлись колонной по центру Екатеринбурга с зажженными, а затем выстроились в слово «Помним».

Кроме того, акция «Свеча памяти» состоялась в Санкт-Петербурге. Церемония зажжения свечей прошла с 00:35 до 03:00 часов 22 июня. С семи часов вечера на Дворцовой начали выкладывать 50 тысяч свечей.

Ранее «Звезда» показала, как прошла акция «Свеча памяти» на Поклонной горе в Москве. Так, возле Музея Победы были зажжены 1418 свечей - по числу дней войны. Также из более чем 10 тысяч свечей представители Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» воссоздали плакат к легендарному фильму «Разгром немецких войск под Москвой».