«Важно хранить правду»: у стен Музея Победы прошла акция «Свеча памяти»

В частности, на здании музея была спроецирована видеоинсталляция, участники акции выложили 1418 свечей, а также из более чем 10 тысяч свечей была выложена «огненная картина» - плакат к легендарному фильму «Разгром немецких войск под Москвой».

© Видео: Музей Победы © Фото: Музей Победы

У стен Музея Победы в Москве ровно в полночь 22 июня началась Всероссийская мемориальная акция «Свеча памяти». В ней приняли участие 3,5 тысячи человек. Памятное мероприятие посвящено 81-й годовщине начала Великой Отечественной войны.

Директор Музея Победы, заместитель секретаря Общественной палаты РФ Александр Школьник вместе с ветеранами Великой Отечественной войны Марией Рохлиной и Иваном Гришановым зажег факел от Вечного огня и передал пламя участникам акции.

Александр Школьник в своей речи отметил важность сохранения в памяти поколений героизма и подвигов граждан СССР, а также военных преступлений немецко-фашистских захватчиков. Он призвал «объединить усилия всего общества, чтобы одержать победу».

«Сейчас, как никогда, нам важно хранить правду о трагических днях Великой Отечественной войны. Мы должны помнить не только о героизме и массовом трудовом подвиге советских людей, но и о военных преступлениях нацистов. Это особенно актуально в нынешнее время, когда разрушительные идеи нацизма опять нашли ярых последователей», - отметил директор Музея Победы.

В знак памяти были зажжены 1418 свечей - по числу дней войны. Участниками акции стали представители органов исполнительной власти различного уровня, общественных организаций, депутаты заксобраний, волонтеры, военнослужащие Росгвардии, МЧС, Семеновского полка, сотрудники Генеральной прокуратуры, МВД, ГУ МВД по городу Москве, курсанты Военного университета.

Одновременно на Музее Победы спроецировали грандиозную видеоинсталляцию. Так, на фасаде загорелись 1418 частиц Вечного огня и слово «Помни». Собравшиеся почтили память погибших минутой молчания.

Кроме того, у стен Музея Победы более 10 тысяч свечей составили «огненную картину» - представители Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» воссоздали плакат к легендарному фильму «Разгром немецких войск под Москвой». Это изображение было выбрано в память о недавнем памятном событии - 80-летии битвы за Москву.

Торжественную церемонию сопровождало выступление ансамбля Росгвардии В исполнении солистов оркестра Ольги Гетман, Малики Разаковой, Дарьи Пантюшовой и оперного певца Евгения Кунгурова прозвучали песни, посвященные героям Великой Отечественной. С песней «Пропавшим без вести» выступил подполковник полиции Сергей Кондрусев.