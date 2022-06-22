«Свеча памяти»: в Петербурге зажгли 50 тысяч свечей в память о погибших в годы ВОВ

На Дворцовой площади была воссоздана композиция из памятных символов Санкт-Петербурга - монумента «Мать-Родина», Петропавловской крепости, Нарвских триумфальных ворот.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

В северной столице России в ночь с 21 на 22 июня состоялась акция «Свеча памяти». Впервые она прошла в самом центре Санкт-Петербурга - на Дворцовой площади.

С 7 часов вечера начали выкладывать 50 тысяч свечей. И уже после полуночи была воссоздана композиция из памятных символов города - монумента «Мать-Родина», Петропавловской крепости, Нарвских триумфальных ворот. Церемония зажжения свечей прошла с 00:35 до 03:00 часов 22 июня.

Инициаторами акции стали Волонтеры Победы Санкт-Петербурга, Центр патриотического воспитания молодежи «Дзержинец» и участники реконструкторского и поискового движения, а также творческая молодежь.

В качестве почетных гостей акцию посетили ветераны Великой Отечественной войны, представители Западного военного округа и Правительства Санкт-Петербурга.

Ранее «Звезда» показала, как прошла акция «Свеча памяти» на Поклонной горе в Москве. Так, возле Музея Победы были зажжены 1418 свечей - по числу дней войны. Также из более чем 10 тысяч свечей представители Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» воссоздали плакат к легендарному фильму «Разгром немецких войск под Москвой».

На здании Музея Победы была спроецирована грандиозная видеоинсталляция Так, на фасаде загорелись 1418 частиц Вечного огня и слово «Помни». Собравшиеся почтили память погибших минутой молчания.