Москвичи возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата в рамках акции «Вахта памяти. Вечный огонь»

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В Москве в Александровском саду прошла акция «Вахта памяти. Вечный огонь» в честь Дня памяти и скорби. Жители столицы возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата в память о жертвах Великой Отечественной войны.

Акция традиционно проходит в Москве уже 30 лет. Напомним, в Санкт-Петербурге в ночь с 21 на 22 июня состоялась общенациональная акция «Свеча памяти». С семи часов вечера на Дворцовой площади начали выкладывать 50 тысяч свечей.

В это же время в парке Победы Нижнего Новгорода появилось изображение легендарного танка Т-34 и надпись «Все для Победы! Нижний помнит». Инсталляцию из 12 тысяч свечей создали в рамках международной акции «Огненные картины войны».