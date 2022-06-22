«Огненную картину» из 12 тысяч свечей создали в Нижнем Новгороде ко Дню памяти и скорби

В годы Великой Отечественной войны легендарный танк Т-34 выпускался на нижегородском заводе «Красное Сормово», за время ВОВ было отправлено более 12 тысяч боевых машин.

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В ночь с 21 на 22 июня 2022 года в парке Победы Нижнего Новгорода появилось изображение легендарного танка Т-34 и надпись «Все для Победы! Нижний помнит». Инсталляцию из 12 тысяч свечей создали в рамках международной акции «Огненные картины войны», посвященной Дню памяти и скорби.

Картину из тысяч свечей посвятили вкладу региона в Великую Победу. Символ Победы - легендарный танк Т-34 - выпускался на заводе «Красное Сормово». Первый эшелон техники был отправлен на фронт уже в 1941 году. За время войны завод поставил на фронт более 12 тысяч боевых машин.

Участие в мероприятии принял губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Он заявил, что в организации подобных акций «самое активное участие принимает современная молодежь». И это, по словам губернатора региона, дает надежду на сохранение памяти о войне и Победе навсегда в сердцах новых поколений.

«Акции "Огненные картины войны" третий год. Она зародилась в Год памяти и славы, когда мы отмечали 75-ю годовщину Великой Победы, и стала по-настоящему народной. Все больше людей в ночь с 21 на 22 июня зажигает свечи в память о тех, кого мы потеряли в годы войны. Это наша дань памяти тем, кто тогда спас мир от фашизма», - рассказал губернатор Никитин.

Организаторами мероприятия выступили «Дом народного единства», нижегородское региональное отделение партии «Единая Россия» и правительство Нижегородской области, нижегородское региональное отделение Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы».

В мероприятии также поучаствовали представители некоммерческих общественных организаций, национально-культурных автономий, органов исполнительной и законодательной власти, волонтеры, горожане.

Во время мероприятия прошел митинг памяти, посвященный павшим героям и всем, кто внес вклад в Победу. В завершении акции участники почтили память павших минутой молчания.