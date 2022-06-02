Молдавия хочет получить летальное оружие от западных партнеров

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Молдавия ведет диалог с западными партнерами о поставках в страну летального оружия. Об этом в эфире общественного телевидения заявила премьер страны Наталья Гаврилица.

По ее словам, уже направлены заявки на поставки нелетального оружия, однако в перспективе Молдавия могла бы попросить и летальное, если это потребуется.

«Сейчас мы решаем, понадобится ли нам летальное оружие или нет», - цитирует Гаврилицу РИА Новости.

Ранее глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что Лондон и его союзники по НАТО рассматривают возможность вооружения Молдавии по стандартам военного блока. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в апреле отмечал, что Молдавии не следует беспокоиться по поводу проводимой Россией специальной военной операции на Украине, а лучше озаботиться тем, что ее затаскивают в Североатлантический альянс.