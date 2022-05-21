Глава МИД Великобритании заявила об обсуждении в НАТО возможности вооружения Молдавии

По мнению Лиз Трасс, европейские страны тратят на оборону слишком мало и 2% от ВВП на содержание НАТО должно стать минимальной суммой.

© Фото: Wiktor Dabkowski, ZUMAPRESS, globallookpress

Лондон и его союзники по Североатлантическому альянсу рассматривают возможность вооружения Украины и Молдавии по стандартам НАТО. С таким заявлением выступила министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс.

«В настоящий момент мы работаем над совместной комиссией с Украиной и Польшей с целью модернизировать украинскую оборону до стандартов НАТО. Мы определим, как это будет выглядеть, что нужно украинцам. Вопрос в том, как поддерживать этот уровень с течением времени», - приводит газета The Daily Telegraph слова главы Форин оффиса.

Говоря о тратах на оборону, Трасс заявила, что 2% от ВВП слишком мало и эти цифры должны стать минимальным значением, а не пределом. В конце апреля глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Молдавии не нужно беспокоиться о проводимой специальной военной операции на территории Украины. Но, как отметил министр, стране следует озаботиться тем, что ее затаскивают в Североатлантический альянс.