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Лавров заявил, что Молдавия должна опасаться втаскивания ее в НАТО

Марина Крижановская
23:25 29.04.2022
Он отвечал на вопрос, стоит ли этой стране беспокоиться о проводимой специальной военной операции на территории Украины.
Лавров заявил, что Молдавия должна опасаться втаскивания ее в НАТО
© Фото: Geraint Nicholas Keystone Press Agency Globallookpress
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Глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Молдавии не нужно беспокоиться о проводимой специальной военной операции на территории Украины. Но, как отметил министр, стране следует озаботиться тем, что ее затаскивают в Североатлантический альянс.

Также он добавил, что Россия не рассматривает войну с НАТО, но этот вооруженный альянс - да. Обо всем этом он заявил в интервью изданию Al-Arabiya News.

«Они должны беспокоиться о своем собственном будущем, потому что их затаскивают в НАТО. И я не думаю, что это поможет безопасности Молдавии», - сделал заявление министр Лавров.

Глава внешнеполитического ведомства также отметил, что целями России в проводимой спецоперации являются защита населения Донбасса от каких-либо угроз с территории Украины. Также как и не допустить угрозы и для населения России с территории этой страны.

«Цели специальной военной операции России на Украине были объявлены. Они состоят в том, чтобы защищать гражданское население на востоке Украины и следить за тем, чтобы не было никаких угроз с территории Украины для этого населения и для России. Вот и все», - подытожил глава МИД России Сергей Лавров.

Также министр иностранных дел рассказал в интервью и о сроках завершения спецоперации по защите республик Донбасса. Он отметил, что «она будет завершена, как только цели, <...> будут реализованы и достигнуты».

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