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Орешкин объяснил причины роста мировых цен на продовольствие и энергию

Ян Брацкий
21:49 02.06.2022
На фоне ошибочной санкционной политики западных стран, падают объемы производства продовольствия и дорожает топливо по всему миру, считает чиновник.
© Видео: Russia Today (RT) © Фото: Russia Today (RT)
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Топливный и продовольственный кризисы вызваны не только событиями вокруг Украины. В значительной мере это следствие ошибочной политики США и Европы. Таким мнением поделился помощник президента России по экономическим вопросам Максим Орешкин.

С его слов, Вашингтон неправильно повел себя в период пандемии COVID-19, а Брюссель сделал ошибочную ставку на краткосрочные газовые контракты.

«У нас цены на продовольствие растут уже два года в мире. Есть ооновский индекс, который показывает, что за последние два года цены выросли больше чем на 70% на продовольствие, причем значительная часть этого роста - больше 50% - пришлась на период до февраля», - сказал Орешкин в интервью RT.

Третья причина - нарастание санкционной спирали коллективного Запада, который за последние месяцы ввел множество ограничений.

«Уже все сбились со счетов, сколько санкций, какие санкции, зачем они применяются. У нас уже в отдельных европейских странах инфляция превышает российский уровень: в Эстонии вот больше 20%... Бьют по себе», - констатировал чиновник.

Расплачивается за подобную политику Европы и США весь мир. Уже сейчас повсеместно фиксируется падение урожая, снижение объемов производства продовольствия, возникла угроза голода.

Ранее в МИД России отметили, что официальная Москва остается ответственным участником продовольственного рынка, а все попытки западных партнеров списать кризис в этой сфере на специальную военную операцию беспочвенны.

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