Голодный год: почему антироссийские санкции стали продовольственной угрозой для всего мира

С начала года пшеница подорожала на 60 процентов, цены на нее на европейских рынках уже побили абсолютный рекорд - почти 440 евро за тонну.

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Практически пустые полки в пекарнях Туниса. Здесь - так же, как в Ливане и Египте - зерновой кризис, муку продают по карточкам. Восемьдесят процентов зерна в эти страны поставлялось из России и Украины.

«Когда я не нахожу муки, моя работа останавливается, как и работа тех, кто продает мне масло, дрожжи и всех, кто работает в хлебной промышленности. Когда вы мне говорите, что муки нет из-за Украины и России, это не моя проблема как гражданина», - жалуется один из жителей.

С начала года пшеница подорожала на 60 процентов, цены на нее на европейских рынках уже побили абсолютный рекорд - почти 440 евро за тонну. Продовольственный кризис стал реальной угрозой всему миру. При этом спровоцировали его западные страны, практически разрушив своими санкциями давно сложившиеся транспортные и финансовые цепочки. Вдобавок - еще и засуха.

«Продовольствие все чаще становится политическим инструментом. Возможно, это хорошо для политиков, но плохо для людей, которые голодают. Я жду рост голодающих в странах Африки, и надо уже сейчас садиться за стол и с помощью механизмов ООН договариваться», - комментирует эксперт по агробизнесу, главный редактор портала Agrotrend.ru Николай Лычев.

По словам доктора экономических наук, бывшего заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия РФ Леонида Холода, еще зимой трейдеры начали опасаться, что события в Причерноморье могут привести к дефициту зерна на мировом рынке, после чего начался рост цен.

«Сейчас цены продолжают рост по причинам климатическим. В Северной Америке задержка посева из-за погоды, во Франции издержка с посевами тоже из-за погоды, было сухо и тепло», - говорит эксперт.

По экспорту зерновых в прошлом году Россия заняла первое место. Страны Евросоюза, США и Канада заняли следующие позиции почти с равным объемом экспорта, Украина замыкает пятерку. При этом Россия и Украина обеспечивали треть всех мировых поставок. После начала спецоперации по защите Донбасса РФ ограничила экспорт для защиты внутреннего рынка в условиях беспрецедентных санкций. Сделав все для того, чтобы обрушить рынок, Запад надеется спастись за счет Киева - президент США Джо Байден накануне заявил о том, что необходимо срочно вывезти оттуда 20 миллионов тонн зерна.

«То, что США сейчас пытается сделать с Украиной - вывезти запасы зерна, которые там есть в свою пользу, это как раз еще одно действие, которое обрекает Украину на серьезные гуманитарные проблемы, но и обрекает глобальный мир на большие проблемы с голодом. Главная причина глобального голода, который случится в этом году - это необдуманные экономические действия США и Евросоюза», - поясняет помощник президента России Максим Орешкин.

Представители Украины, еще в феврале запретившие экспорт зерна, мяса, сахара и соли, теперь согласились отдать Европе все, что необходимо.

«Проблема в том, что если мы не продадим то, что у нас сейчас есть на складе, придет новый урожай, и нам негде будет его хранить. Если это произойдет, нарушится весь сельскохозяйственный цикл на Украине и кризис станет системным», - заявляет глава МИД страны Дмитрий Кулеба.

Главная проблема для Запада сейчас - как вывезти продовольствие из Украины. Подходы к оставшимся под контролем портам Украина сама же и заминировала, остаются авиация и железная дорога. Германия уже разработала проект так называемого «зернового моста солидарности» - для обеспечения бесперебойного вывоза зерна из Украины.

«Железные дороги в наше время имеют большое значение. Мы также хотим использовать их преимущества для экспорта зерна. DB Cargo (международная транспортно-логистическая компания. - Прим.ред.) уже находится в процессе создания железнодорожного моста, способного транспортировать большое количество сельскохозяйственной продукции из Украины в порты Северного моря и Адриатики в будущем», - рассказывает министр транспорта Германии Фолькер Виссинг.

Без чего Западу уже точно обойтись - так это без поставок удобрений из России и Белоруссии. В США цены на удобрения уже выросли почти в 2,5 раза, американским фермерам пришлось засеивать поля не зерном, а соей, которая не так требовательна к подкормке.

«Топ-3 логистических компаний отказались работать с Россией. Вот такая была история, проблему создали политики на ровном месте. Есть продукт, высокая цена, цена рекордная, есть покупатель и продукт, он готов покупать, но ничего не поставляется. Когда политики разберутся - тогда обеспечим Европу удобрениями», - объясняет эксперт Лычев.

И даже генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш признал - некоторые санкции необходимо срочно отменять.

«Нет более эффективного решения продовольственного кризиса, кроме реинтеграции украинских продуктов питания, и удобрений, которые производят Россия и Белоруссия, на мировые рынки», - заявляет он.

Пока мировому сообществу надо готовится к еще большему удорожанию пшеницы - до 700 долларов за тонну. Власти Украины заявили, что урожаи в этом году будут вдвое меньше, чем в прошлом. А Индия запретила экспорт зерна после того, как поля выгорели из-за засухи. Не исключено, что в этих условиях Западу все-таки придется прибегнуть к помощи РФ. Российские аграрии рассчитывают собрать в этом году более 130 миллионов тонн зерновых - урожай может стать рекордным за всю историю страны.