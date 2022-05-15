Глава американской нефтегазовой ассоциации отметил находящиеся на рекордно низком уровне запасы дизельного топлива и бензина, при этом цены на них отмечены на рекордно высоком уровне.

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В США заявили о сильнейшем за последние полвека энергетическом кризисе, который сейчас переживает государство. При этом у нынешней американской администрации нет планов по его разрешению. Об этом заявил руководитель Ассоциации нефти и газа США Тим Стюарт в эфире телеканала Fox News.

«Мы находимся в величайшем, вероятно, самом сложном энергетическом кризисе за последние 50 лет», - цитирует его слова РИА Новости.

Глава американской нефтегазовой ассоциации отметил находящиеся на рекордно низком уровне запасы дизельного топлива и бензина. При этом цены на них отмечены на рекордно высоком уровне.

Стюарт заявил, что у администрации США нет стратегии, способствующей выходу из текущего кризиса.

«И, откровенно говоря, все действия, которые они предпринимают, контрпродуктивны для тех из нас, кто пытается решить эту проблему», - подвел итог глава американской ассоциации.

Ранее в Чехии заявили, что антироссийские санкции обнажили двойные стандарты Европейского союза. Анализируя действия западных стран, историк Вероника Сушова-Сальминен указала на то, что «они сделали войну из самой торговли, свободный рынок вдруг перестал быть делом принципа».

В колонке для чешского издания Časopis argument обозреватель продолжила, что «политические решения с невероятной скоростью вмешиваются в экономику и регулируют рынок и торговые потоки».