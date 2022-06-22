«Эгоистичный Запад»: Лавров обсудил с президентом Ирана негативное влияние США

Глава МИД РФ отметил, что Россия сейчас адаптирует все сферы жизни, которые находятся под давлением эгоистичного Запада.

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров посетил Иран и встретился с президентом станы Сейедом Эбрахимом Раиси. В приветственной речи российский дипломат отметил, что сейчас Россия работает над перестройкой экономической и других сфер, которые находятся под давлением «эгоистичного Запада».

«Сейчас очень активная у нас жизнь - и внутриполитическая, и в том, что касается международной повестки. Президент ежедневно проводит по нескольку совещаний - они прежде всего касаются адаптации экономической и социальной сферы, банковской, финансовой сферы к тем реалиям, которые сейчас складываются в результате эгоистичной и агрессивной политики Запада. У всех стран, которые испытывают на себе негативное влияние эгоистичной линии США и сателлитов, возникает объективная необходимость перенастроить экономические связи таким образом, чтобы не зависеть от причуд и капризов наших западных коллег», - заявил Лавров.

Ранее Лавров заявил, что Западу следует перестать накачивать Украину оружием, следуя милитаристским настроениям Киева. Дипломат отметил, что российские войска ежедневно объявляют режим тишины, а Киеву следует дать приказ о разминировании акватории Черного моря для пропуска мирных кораблей.