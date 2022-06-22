В стране и мире В стране и мире В стране и мире

«Эгоистичный Запад»: Лавров обсудил с президентом Ирана негативное влияние США

Алексей Курильченко
Кристина Пастушкова
19:56 22.06.2022
Глава МИД РФ отметил, что Россия сейчас адаптирует все сферы жизни, которые находятся под давлением эгоистичного Запада.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Читайте нас на:

Министр иностранных дел России Сергей Лавров посетил Иран и встретился с президентом станы Сейедом Эбрахимом Раиси. В приветственной речи российский дипломат отметил, что сейчас Россия работает над перестройкой экономической и других сфер, которые находятся под давлением «эгоистичного Запада».

«Сейчас очень активная у нас жизнь - и внутриполитическая, и в том, что касается международной повестки. Президент ежедневно проводит по нескольку совещаний - они прежде всего касаются адаптации экономической и социальной сферы, банковской, финансовой сферы к тем реалиям, которые сейчас складываются в результате эгоистичной и агрессивной политики Запада. У всех стран, которые испытывают на себе негативное влияние эгоистичной линии США и сателлитов, возникает объективная необходимость перенастроить экономические связи таким образом, чтобы не зависеть от причуд и капризов наших западных коллег», - заявил Лавров.

Ранее Лавров заявил, что Западу следует перестать накачивать Украину оружием, следуя милитаристским настроениям Киева. Дипломат отметил, что российские войска ежедневно объявляют режим тишины, а Киеву следует дать приказ о разминировании акватории Черного моря для пропуска мирных кораблей.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
20:10 Армия
Видео
«Кульминационное событие»: в парке «Патриот» проходит подготовка к концерту-спектаклю «В сердце матери»
19:10 Армия
Видео
Песни о солдате, Родине, матери: в парке Патриот завершился концерт-марафон «Я помню»
19:20 Армия
Видео
Не упустить ни одной цели: кадры работы «Ураганов» по позициям ВСУ
17:02 В стране и мире
Опубликованы кадры с места жесткой посадки Ан-30 в Якутии
15:48 Вопросы истории
Видео
Навстречу «Острову фортов»: кадры вывода первой советской АПЛ из дока после ремонта
Популярное
Видео
МО РФ: уничтожено до 500 военнослужащих ВСУ в цехах завода «Океан» в Николаеве
Видео
МО России: противник эвакуировал до 30 раненых и 8 убитых наемников, чтобы те не попали к ВС РФ
Видео
В МО РФ рассказали о провальной попытке ВСУ захватить остров Змеиный
Видео
МО РФ: украинская провокация в Черном море создала угрозу экологической катастрофы
Видео
Путин заявил, что тяжелая МБР «Сармат» встанет на боевое дежурство уже до конца года
Видео
Шойгу заявил, что ВС РФ сделают все для обеспечения военной безопасности России
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.