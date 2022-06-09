В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Лавров предостерег Запад от потаканий милитаристским настроениям Киева

Алексей Курильченко
12:42 09.06.2022
В вопросе вывода грузовых судов из черноморских портов Киеву следует разминировать принадлежащую им акваторию, а не требовать у Запада ракеты, заявил министр.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Читайте нас на:

Западу следует перестать накачивать Украину оружием, следуя милитаристским настроениям Киева. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров, отвечая на вопрос журналиста «Звезды» о выводе грузовых кораблей из черноморских портов. Дипломат отметил, что российские войска ежедневно объявляются режим тишины, а Киеву следует дать приказ о разминировании акватории для пропуска мирных кораблей.

«Надеюсь, что украинцы осознают безальтернативность решения этого вопроса именно на этой основе, которая понятна, разумна и объективна. И перестанут опять искать выход в требованиях к Западу вооружить их до зубов - включая поставку противокорабельных систем, которыми, как говорят украинские официальные лица, хотят действовать против кораблей российского Черноморского флота. Надо отказаться от такой риторики и заниматься не нагнетанием страстей в медийном пространстве в надежде сохранить свои рейтинги, а заниматься конкретными делами. Но еще раз подчеркну - наши западные партнеры должны для этого осознать, что потакание милитаристским настроениям Киева ни к чему хорошему не приведет», - заявил Лавров по итогам переговоров с главой МИД Армении.

Ранее лавров заявил, что ситуация с вывозом украинского зерна не имеет отношения к возникшему в Европе продовольственному кризису. Тем не менее, Украина и Европа пытаются выдать ее за «вселенскую катастрофу».

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
14:06 В стране и мире
Путин отменил требование к экспортерам продавать половину валютной выручки
13:20 В стране и мире
В СВР заявили о согласии киевской хунты с польской аннексией
11:38 Армия
Видео
В Минобороны России сообщили об уничтожении украинской переправы через Северский Донец
09:30 В стране и мире
В ЛНР сообщили о трех погибших при обстреле Стаханова украинскими «Градами»
08:35 В стране и мире
Видео
В Амурском заливе загорелось рыболовное судно: видео
Популярное
Видео
В Минобороны России сообщили об уничтожении украинской переправы через Северский Донец
Видео
В МО РФ сообщили об уничтожении учебного центра ВСУ для иностранных наемников под Житомиром
Видео
«Я на вершине, счастлив и нем»: как участники восхождения на Эльбрус описывают подъем на самую высокую точку Европы
Видео
«Это сильные эмоции»: советник главы Минобороны Ильницкий о восхождении на Эльбрус
Британский наемник Пиннер в суде ДНР признал вину по делу о насильственном захвате власти
Видео
В МО РФ раскрыли потери украинских войск в ходе освобождения Святогорска
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.