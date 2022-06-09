Лавров предостерег Запад от потаканий милитаристским настроениям Киева

В вопросе вывода грузовых судов из черноморских портов Киеву следует разминировать принадлежащую им акваторию, а не требовать у Запада ракеты, заявил министр.

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Западу следует перестать накачивать Украину оружием, следуя милитаристским настроениям Киева. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров, отвечая на вопрос журналиста «Звезды» о выводе грузовых кораблей из черноморских портов. Дипломат отметил, что российские войска ежедневно объявляются режим тишины, а Киеву следует дать приказ о разминировании акватории для пропуска мирных кораблей.

«Надеюсь, что украинцы осознают безальтернативность решения этого вопроса именно на этой основе, которая понятна, разумна и объективна. И перестанут опять искать выход в требованиях к Западу вооружить их до зубов - включая поставку противокорабельных систем, которыми, как говорят украинские официальные лица, хотят действовать против кораблей российского Черноморского флота. Надо отказаться от такой риторики и заниматься не нагнетанием страстей в медийном пространстве в надежде сохранить свои рейтинги, а заниматься конкретными делами. Но еще раз подчеркну - наши западные партнеры должны для этого осознать, что потакание милитаристским настроениям Киева ни к чему хорошему не приведет», - заявил Лавров по итогам переговоров с главой МИД Армении.

Ранее лавров заявил, что ситуация с вывозом украинского зерна не имеет отношения к возникшему в Европе продовольственному кризису. Тем не менее, Украина и Европа пытаются выдать ее за «вселенскую катастрофу».