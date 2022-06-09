Лавров предостерег Запад от потаканий милитаристским настроениям Киева
Западу следует перестать накачивать Украину оружием, следуя милитаристским настроениям Киева. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров, отвечая на вопрос журналиста «Звезды» о выводе грузовых кораблей из черноморских портов. Дипломат отметил, что российские войска ежедневно объявляются режим тишины, а Киеву следует дать приказ о разминировании акватории для пропуска мирных кораблей.
«Надеюсь, что украинцы осознают безальтернативность решения этого вопроса именно на этой основе, которая понятна, разумна и объективна. И перестанут опять искать выход в требованиях к Западу вооружить их до зубов - включая поставку противокорабельных систем, которыми, как говорят украинские официальные лица, хотят действовать против кораблей российского Черноморского флота. Надо отказаться от такой риторики и заниматься не нагнетанием страстей в медийном пространстве в надежде сохранить свои рейтинги, а заниматься конкретными делами. Но еще раз подчеркну - наши западные партнеры должны для этого осознать, что потакание милитаристским настроениям Киева ни к чему хорошему не приведет», - заявил Лавров по итогам переговоров с главой МИД Армении.
Ранее лавров заявил, что ситуация с вывозом украинского зерна не имеет отношения к возникшему в Европе продовольственному кризису. Тем не менее, Украина и Европа пытаются выдать ее за «вселенскую катастрофу».