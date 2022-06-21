Глава МИД РФ посетит Иран 22 июня

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Глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров в среду, 22 июня, прибудет в Исламскую Республику Иран. Об этом сообщил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

«Завтра С.В. Лавров посетит с официальным визитом Иран», - приводит его слова РИА Новости.

Ранее с официальным визитом украинскую столицу посетили четыре европейских представителя. Так, на встречу с Владимиром Зеленским приезжала делегация в лице канцлера Германии Олафа Шольца, премьер-министра Италии Марио Драги и президента Франции Эммануэля Макрона. Также к ним примкнул глава Румынии Клаус Йоханнис.

Так, по сообщению автора статьи в The Los Angeles Times, они отказали Зеленскому в оперативных поставках вооружения. Более того, у европейских политиков копится «усталость от Украины» в связи с тем, что давление санкций, оказываемое на Россию, отражается на них самих.