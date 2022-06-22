Армия День памяти и скорби Балтийский флот отдал воинские почести погибшим героям Великой Отечественной войны Максим Румянцев Корабли и суда, проходя эту условную линию, откуда в 1945-м советские войска высаживали десант на косу Фрише-Нерунг, приспускают флаги. А сегодня, в День памяти и скорби, на воду ложатся венки и живые цветы в память о тех, кто не вернулся с той далекой войны. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Корреспондент «Звезды» Максим Румянцев наблюдал за воинскими почестями, которые отдавали моряки-балтийцы в адрес погибших героев в годы Великой Отечественной войны. «Точка отдания воинских почестей находится в районе Балтийского моря, откуда весной 1945-го советские войска высаживали десант на косу Фрише-Нерунг и штурмовали крепость Пиллау. Здесь заканчивалась война. Корабли и суда, проходя эту условную линию, всегда приспускают флаги. А сегодня, в День памяти и скорби, на воду ложатся венки и живые цветы в память о тех, кто не вернулся с той далекой войны», - прокомментировал корреспондент. Ранее сообщалось, что Черноморский флот провел минуту молчания в память о погибших в Великой Отечественной войне. Также к акции «Свеча памяти» присоединились российские дипломаты из посольства в Вашингтоне. Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика