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Черноморский флот провел минуту молчания в память о погибших в Великой Отечественной войне

16:48 22.06.2022
Военнослужащие, включая тех, кто отличился в ходе спецоперации на Украине, проследовали к памятникам и возложили к ним цветы. Также в войсковых храмах и часовнях прошли траурные литургии. 
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России
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Черноморский флот присоединился к акции «Свеча памяти» и поучаствовал в Общероссийской минуте молчания в память о погибших в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения Черноморского флота. 

«Черноморцы приняли участие в Общероссийской минуте молчания, которая прошла одновременно в 12 часов 15 минут по местам дислокации и у расположенных вблизи воинских частей мемориалов воинам, погибшим в период Великой Отечественной войны», - говорится в сообщении. 

Военнослужащие, включая тех, кто отличился в ходе спецоперации на Украине, проследовали к памятникам и возложили к ним цветы. Также в войсковых храмах и часовнях прошли траурные литургии. 

В акции также приняли участие члены семей военнослужащих, представители ветеранских организаций, духовенство. В воинских частях, на кораблях ЧФ, гарнизонных клубах и домах офицеров прошли кинолектории и концерты. 

Ранее сообщалось, что цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Москве возложили члены коллегии Минобороны России.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов

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