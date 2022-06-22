Черноморский флот провел минуту молчания в память о погибших в Великой Отечественной войне

Военнослужащие, включая тех, кто отличился в ходе спецоперации на Украине, проследовали к памятникам и возложили к ним цветы. Также в войсковых храмах и часовнях прошли траурные литургии.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России

Черноморский флот присоединился к акции «Свеча памяти» и поучаствовал в Общероссийской минуте молчания в память о погибших в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения Черноморского флота.

«Черноморцы приняли участие в Общероссийской минуте молчания, которая прошла одновременно в 12 часов 15 минут по местам дислокации и у расположенных вблизи воинских частей мемориалов воинам, погибшим в период Великой Отечественной войны», - говорится в сообщении.

Военнослужащие, включая тех, кто отличился в ходе спецоперации на Украине, проследовали к памятникам и возложили к ним цветы. Также в войсковых храмах и часовнях прошли траурные литургии.

В акции также приняли участие члены семей военнослужащих, представители ветеранских организаций, духовенство. В воинских частях, на кораблях ЧФ, гарнизонных клубах и домах офицеров прошли кинолектории и концерты.

Ранее сообщалось, что цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Москве возложили члены коллегии Минобороны России.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов