Пропавший в Якутии Ан-30 совершил жесткую посадку на берег реки

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Самолет Ан-30, сообщения о пропаже которого в Якутии появились ранее, совершил жесткую посадку на берег реки Оленек.

По сведениям транспортной прокуратуры, самолет удалось обнаружить после этого в разрушенном состоянии.

Ранее стало известно, что находившиеся на борту воздушного судна люди выжили в произошедшей аварии. Медицинская помощь, по данным регионального управления МЧС РФ, понадобилась лишь троим людям.

Незадолго до этого СК РФ возбудил уголовное дело в связи с пропажей Ан-30. В ведомстве уточнили, что, по предварительным данным, самолет должен был приземлиться в 17 часов 05 минут, но этого не произошло.