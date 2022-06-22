В Следственном комитете уточнили, что, по предварительным данным, самолет вылетел в 14 часов по местному времени. Ан-30 должен был приземлиться в 17 часов 05 минут, но этого не произошло.

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Следственный комитет возбудил уголовное дело в связи с пропажей Ан-30 в Якутии.

«Якутским следственным отделом на транспорте Восточного межрегионального управления на транспорте СК России в связи с отсутствием информации о местонахождении воздушного судна Ан-30 возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшего по неосторожности смерть двух и более лиц)», - говорится в сообщении от СК.

В Следственном комитете уточнили, что, по предварительным данным, самолет вылетел в 14 часов по местному времени. Ан-30 должен был приземлиться в 17 часов 05 минут, но этого не произошло. В данный момент местонахождение самолета, а также судьба находившихся на борту людей, неизвестны.

В СК уточнили, что в данный момент проводятся следственные и процессуальные действия, которые направлены на установление обстоятельств произошедшего.