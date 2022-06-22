Оперативно-тактическая и армейская авиация уничтожила пять складов боеприпасов ВСУ за сутки
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
|
Оперативно-тактическая и армейская авиация уничтожила пять складов боеприпасов ВСУ за сутки
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
|
Картина дня
12:11 Армия
МО РФ: уничтожено до 500 военнослужащих ВСУ в цехах завода «Океан» в Николаеве
11:34 В стране и мире
МИД РФ предупредил о практических ответных мерах на запрет транзита в Калининградскую область через Литву
10:55 В стране и мире
Совет Федерации одобрил закон о параллельном импорте в России
10:21 В стране и мире
Российские дипломаты в Вашингтоне зажгли свечи в память о годовщине начала ВОВ
08:40 В стране и мире
На главной высоте: в акции «Завтра была война» на Мамаевом кургане вспомнили защитников Родины
Популярное
В МО РФ рассказали о провальной попытке ВСУ захватить остров Змеиный
МО РФ: украинская провокация в Черном море создала угрозу экологической катастрофы
Путин заявил, что тяжелая МБР «Сармат» встанет на боевое дежурство уже до конца года
Шойгу заявил, что ВС РФ сделают все для обеспечения военной безопасности России
Песков: РФ больше никогда не будет доверять Западу
Самолет Ан-2 пропал с радаров в Якутии