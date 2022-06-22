МО РФ: уничтожено до 500 военнослужащих ВСУ в цехах завода «Океан» в Николаеве

В российском военном ведомстве сообщили о значительных потерях противника в ходе спецоперации.

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В результате удара ВКС РФ 21 июня украинская сторона потеряла до 500 военнослужащих 59-й механизированной бригады с вооружением и военной техникой в цехах судостроительного завода «Океан» в Николаеве. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

Он отметил, что противник несет значительные потери в ходе боевых действий. Так, по словам Конашенкова, батальон 57-й мотопехотной бригады, оборонявшийся в районе населенных пунктов Горское, Подлесное, Врубовка в ЛНР, потерял свыше 60% военнослужащих. После этого бойцы отказались подчиняться командованию и покинули позиции.