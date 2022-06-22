Курс евро упал ниже 56 рублей впервые с мая 2015 года

В то же время курс доллара составил 53,44 рубля.

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Рубль дорожает по отношению к евро и доллару. Так, американская валюта на 10.12 по московскому времени расчетами «завтра» достигла цены в 53,44 рубля. Евро впервые с мая 2015 года опустился ниже 56 рублей.

Как отмечает РИА Новости, курс евро на 10.50 по столичному времени составляет 55,58 рубля. Напомним, курс евро снижался до отметки менее 57 рублей в конце мая.

Ранее Министерство финансов Российской Федерации объяснило смягчение валютного контроля стабилизацией курса рубля и достижением достаточного уровня валютной ликвидности на рынке. Также в мае в Минэкономразвития заявили о пиковых значениях укрепления рубля.