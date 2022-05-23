Минфин РФ объяснил смягчение валютного контроля стабилизацией курса рубля

Минфин России также снизил требование по продаже валютной выручки экспортеров c 80% до 50%.

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Министерство финансов Российской Федерации объяснило смягчение валютного контроля стабилизацией курса рубля и достижением достаточного уровня валютной ликвидности на рынке. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Сегодня в Минфине России подкомиссией Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России принято решение снизить уровень обязательной продажи экспортной выручки в иностранной валюте, предусмотренного Указом №79, с 80% до 50%. Это связано со стабилизацией валютного курса рубля и достижением достаточного уровня ликвидности в иностранной валюте на внутреннем валютном рынке», - говорится в сообщении ведомства.

Ранее в Минэкономразвития заявили о том, что укрепление рубля на бирже достигло пиковых значений. Как отметили в ведомстве, важную роль в дальнейшей адаптации валюты к новым условиям должно сыграть дальнейшее снижение ключевой ставки Банком России.

До этого курс европейской валюты на Московской бирже упал ниже 59 рублей впервые с 2015 года. По данным на 16.25 по московскому времени курс валюты составлял 58,77 рубля.