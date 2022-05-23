В Минэкономразвития заявили о пиковых значениях укрепления рубля

Важную роль в дальнейшей адаптации валюты к новым условиям должно сыграть дальнейшее снижение ключевой ставки Центробанком, отметили в ведомстве.

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Укрепление рубля на бирже достигло пиковых значений. Важную роль в дальнейшей адаптации валюты к новым условиям должно сыграть дальнейшее снижение ключевой ставки Центробанком.

«По нашим оценкам, сейчас укрепление рубля находится на пиковых уровнях. Импорт, потоки капитала будут адаптироваться к новым условиям. Важную роль в этих процессах должно играть дальнейшее снижение ключевой ставки Банком России», - сообщили агентству РБК в ведомстве.

По данным торгов на Московской бирже за понедельник, курс евро впервые с 2015 года снизился до 59 рублей.

Ранее эксперты в области экономики предупредили о рисках возникновения «голландской болезни». Это означает, что в долгосрочной перспективе может произойти рост цен на товары, а развитие высокотехнологичных отраслей задержится.