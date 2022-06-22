Вопросы истории Вопросы истории День памяти и скорби ТЕГИ

«Мы помним»: Узбекистан, Киргизия и Молдавия присоединились к акции «Свеча памяти»

Андрей Аркадьев
12:42 22.06.2022
Люди зажигают свечи в память о жертвах Великой Отечественной войны.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

К ежегодной международной акции «Свеча памяти» присоединились жители Узбекистана, Киргизии и Молдавии. Люди зажигают свечи в память о жертвах Великой Отечественной войны.

На площадях активисты с помощью свечей выкладывают надписи «22 июня 1941», «Мы помним», пятиконечные звезды.

Между тем российские дипломаты в столице США Вашингтоне зажгли свечи в память о годовщине начала Великой Отечественной войны. В церемонии участвовал посол России в США Анатолий Антонов.

В Берлине также состоялась акция «Свеча памяти», посвященная погибшим в годы Великой Отечественной. Она проходит уже в третий раз при поддержке МИД РФ.

Сегодня - День памяти и скорби. Ровно 81 год назад, на рассвете 22 июня фашистские войска вероломно напали на нашу страну. Началась Великая Отечественная война - масштабная битва Советского Союза против нацистской Германии и ее союзников.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
12:11 Армия
Видео
МО РФ: уничтожено до 500 военнослужащих ВСУ в цехах завода «Океан» в Николаеве
11:34 В стране и мире
МИД РФ предупредил о практических ответных мерах на запрет транзита в Калининградскую область через Литву
10:55 В стране и мире
Совет Федерации одобрил закон о параллельном импорте в России
10:21 В стране и мире
Видео
Российские дипломаты в Вашингтоне зажгли свечи в память о годовщине начала ВОВ
08:40 В стране и мире
Видео
На главной высоте: в акции «Завтра была война» на Мамаевом кургане вспомнили защитников Родины
Популярное
Видео
МО РФ: уничтожено до 500 военнослужащих ВСУ в цехах завода «Океан» в Николаеве
Видео
МО России: противник эвакуировал до 30 раненых и 8 убитых наемников, чтобы те не попали к ВС РФ
Видео
В МО РФ рассказали о провальной попытке ВСУ захватить остров Змеиный
Видео
МО РФ: украинская провокация в Черном море создала угрозу экологической катастрофы
Видео
Путин заявил, что тяжелая МБР «Сармат» встанет на боевое дежурство уже до конца года
Видео
Шойгу заявил, что ВС РФ сделают все для обеспечения военной безопасности России
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.