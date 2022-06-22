«Мы помним»: Узбекистан, Киргизия и Молдавия присоединились к акции «Свеча памяти»

Люди зажигают свечи в память о жертвах Великой Отечественной войны.

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

К ежегодной международной акции «Свеча памяти» присоединились жители Узбекистана, Киргизии и Молдавии. Люди зажигают свечи в память о жертвах Великой Отечественной войны.

На площадях активисты с помощью свечей выкладывают надписи «22 июня 1941», «Мы помним», пятиконечные звезды.

Между тем российские дипломаты в столице США Вашингтоне зажгли свечи в память о годовщине начала Великой Отечественной войны. В церемонии участвовал посол России в США Анатолий Антонов.

В Берлине также состоялась акция «Свеча памяти», посвященная погибшим в годы Великой Отечественной. Она проходит уже в третий раз при поддержке МИД РФ.

Сегодня - День памяти и скорби. Ровно 81 год назад, на рассвете 22 июня фашистские войска вероломно напали на нашу страну. Началась Великая Отечественная война - масштабная битва Советского Союза против нацистской Германии и ее союзников.