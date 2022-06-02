Обгоревшие руины: здание СБУ в Мариуполе показали с воздуха
Часть перекрытий здания обвалились, стены испещрены следами от попаданий снарядов различного калибра.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Здание службы безопасности Украины в освобожденном Мариуполе показали с воздуха. На кадрах с коптера видны масштабы разрушений. Часть перекрытий обвалились, стены испещрены следами от попаданий снарядов различного калибра.
Внутри здание выглядит не многим лучше. Все кабинеты и коридоры исписаны нацистскими надписями, на полу разбросаны бумаги и множество русско-украинских словарей.
Среди бумаг удалось найти свидетельства того, что СБУ шпионило за иностранными дипломатами и даже пыталась из завербовать. Документы датированы прошлым годом, к некоторым прикреплены диски с видеозаписями слежки.