Ранее замминистра информации ДНР Даниил Безсонов сообщил о фактах слежки и попытках вербовки западных дипломатов со стороны СБУ.

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Корреспондент «Звезды» Владислав Кустов показал на видео документы, свидетельствующие о том, что в СБУ следили за иностранными дипломатами и пытались вербовать их.

«Вот они, эти документы, все датированы 2021 годом. Стоят подписи сотрудников СБУ. К одному документу прикреплен диск, на котором и было видео слежек. В документе значится, что задача была - выявить номера телефонов сотрудников западных и международных организаций. Перечислены номера телефонов и указано, что все они поставлены на прослушку», - сказал Кустов.

Ранее замминистра информации ДНР Даниил Безсонов сообщил о фактах слежки и попытках вербовки западных дипломатов со стороны СБУ. Материалы были найдены в одном из перешедших под контроль объединенных сил населенных пунктов.

Между тем в RaHDIt объяснили, каким образом удается добывать данные о сотрудниках СБУ и боевиках националистических отрядов. Хакеры посоветовали украинским спецслужбам чаще менять пароли и пройти курсы компьютерной грамотности.