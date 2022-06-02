Что скрывают коридоры: как выглядит изнутри здание СБУ в Мариуполе

Внутри есть на что посмотреть - украинские нацистские надписи на стенах, грамоты за хорошую службу киевскому режиму, мишени для дротиков в виде лидеров ополчения Донбасса, актуальные на 2014 год, и русско-украинские словари.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Освобождение Мариуполя позволило съемочной группе «Звезды» попасть в здание СБУ в городе. Мы публикуем кадры интерьеров Службы безопасности Украины.

Внутри есть на что посмотреть - украинские нацистские надписи на стенах, грамоты за хорошую службу киевскому режиму, мишени для дротиков в виде лидеров ополчения Донбасса, актуальные на 2014 год, и русско-украинские словари.

Также «Звезда» публиковала кадры работы зенитно-ракетного комплекса С-300ПМ2 в ходе спецоперации.

Ранее в Минобороны России заявили об уничтожении истребительной авиацией украинского штурмовика Су-25 в Николаевской области.