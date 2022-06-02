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Явный «Фаворит»: кадры работы зенитно-ракетного комплекса С-300ПМУ2 в ходе спецоперации

Анатолий Бородкин
Максим Крюков
05:00 02.06.2022
Зенитно-ракетный комплекс, способный ликвидировать «Точки-У», беспилотники и авиацию ВСУ.
© Видео: Минобороны России © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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На мониторах командного пункта зенитно-ракетного комплекса С-300ПМУ2 «Фаворит» появляется объект. Операторы безошибочно определяют координаты вражеского беспилотного летательного аппарата «Байрактар». Пусковым установкам в дистанционном режиме дается команда - и ракеты уходят в заданный квадрат.

На мониторах и индикаторах пропадает сигнал. Это означает, что беспилотник уничтожен. После этого комплекс выполняет первоочередное требование безопасности - смена позиции. Из-за того, что позиция раскрыта, необходимо уйти из-под возможного ответного удара. На новом месте дислокации перезаряжают отстрелявшиеся пусковые установки. Боекомплект всегда должен быть полным, так как ЗРК находятся на круглосуточном боевом дежурстве.

Комплекс «Фаворит» - последняя, самая свежая из модернизаций семейства С-300. Сергей начинал службу в ПВО еще на машинах советского производства. Сейчас военнослужащий перечисляет достоинства обновленного ЗРК.

«Чувствительность приемных устройств. Это все связано с модификацией, модернизацией новых СВЧ-приборов, машину вычислительную абсолютно поменяли. Отказоустойчивость выросла на порядок», - рассказал командир зенитно-ракетного дивизиона Сергей.

Комплекс обладает высокой отказоустойчивостью. Военные говорят, что  число нажатий на кнопку «Пуск» всегда равно числу пусков ракет. Комплекс отличается внушительной зоной поражения - 250 километров. Разбег высоты - от 100 метров до нескольких километров.

На счету расчетов «Фаворита» уже пять уничтоженных «Байрактаров». Причем как разведывательных, так и ударных, с боезапасом. Комплекс способен работать по целям, которые были недоступны для предыдущих модификаций.

«Мы можем сопровождать цели с нулевой скоростью. Есть вертолет, у него есть свойство «зависнуть». Мы его будем сопровождать», - добавил российский военный.

ПМУ2 включает в себя 12 пусковых установок, 48 ракет - все это под управлением единственного расчета. Комплексу под силам обнаружить, сопровождать и уничтожить до шести целей одновременно, идущих на разной высоте и скорости и находящихся на разном удалении. Глаза комплекса - направленная радиолокационная система, которая видит в небе все на 300 километров вперед. Угол обнаружения у нее - 110 градусов.

Помимо основной радиолокационной системы, «Фаворит» укомплектован низковысотным обнаружителем - мачтой, которая при развертывании достигает размеров в девятиэтажный дом. Этот локатор предназначен, прежде всего, для обеспечения безопасности самого комплекса. Радиус обнаружения целей у него - 60 километров. Высота - от 10 метров до километра.

Зенитчики говорят, что «Фаворит» - самодостаточный комплекс, способный в одиночку, без дополнительного усиления, обеспечить безопасность в небе в порученном районе. Это значит, что «Точки-У», беспилотники и авиация ВСУ не подберутся к нашим позициям на переднем крае.

Ранее Минобороны России опубликовало кадры работы РСЗО «Град» в ходе спецоперации. В оборонном ведомстве сообщили, что в ходе нанесения ночного удара по позициям ВСУ артиллеристы ЗВО уничтожили опорный пункт Вооруженных сил Украины и артиллерийскую позицию неприятеля.

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