В Техасе потребовали провести референдум по вопросу отделения штата от США

Политики также заявили, что не согласны с итогами президентских выборов в Штатах 2020 года, и поэтому не признают полномочий Джо Байдена в качестве действующего лидера.

Представители Республиканской партии в Техасе настаивают на проведении в следующем году референдума, который определит, должен ли штат «восстановить свой статус независимого государства». Об этом сказано в резолюции, принятой по итогам съезда техасского отделения партии в Хьюстоне.

«В соответствии со статьей 1 раздела 1 Конституции Техаса федеральное правительство нарушило наше право на местное самоуправление. Права Техаса на внесение поправок игнорируют, отклоняют и аннулируют. Техас сохраняет за собой право на отделение от США, и законодательному собранию Техаса следует призвать к проведению референдума в соответствии с этим», - цитирует РИА Новости положение документа.

Кроме того, следует из другого раздела резолюции, республиканцы заявили, что не согласны с итогами президентских выборов в Штатах 2020 года, и поэтому не признают полномочий Джо Байдена в качестве действующего лидера. При этом политики призвали сторонников «работать над обеспечением прозрачности выборов».

Ранее в американском штате Техас в начальной школе города Ювальд произошла стрельба, в результате которой погибли 19 детей и двое учителей. После трагедии президент США Джо Байден заявил о необходимости бросить вызов оружейному лобби.