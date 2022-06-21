В стране и мире Суд в Красноярске оставил в силе арест Олега Митволя Елизавета Потейчук Напомним, бывший замглавы Росприроднадзора будет содержаться под стражей до 24 июля. © Фото: Евгений Биятов РИА Новости Читайте нас на: Красноярский краевой суд рассмотрел апелляционную жалобу адвокатов на арест бывшего заместителя главы Росприроднадзора и экс-префекта северного округа Москвы Олега Митволя, оставив его без изменений. «Красноярский краевой суд, рассмотрев предоставленные материалы, и выслушав стороны постановил оставить постановление Центрального районного суда Красноярска без изменения, а апелляционные жалобы адвокатов без удовлетворения», - сообщила представитель суда РИА Новости. Напомним, суд постановил арестовать Олега Митволя по подозрению в хищении 900 миллионов рублей. Он будет содержаться под стражей до 24 июля. Позднее помощница Митволя отметила, что его задержание связано с проверкой по факту выполнения проектных работ АО «КрасноярскТИСИЗ» в рамках государственного контракта. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика