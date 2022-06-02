Артиллерист ВДВ рассказал, как жители освобожденных территорий встречают российских военных

По словам артиллериста, местные жители встречают российских военных безо всякого страха, даже с маленькими детьми на руках. Некоторые плачут и благодарят.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Минобороны России опубликовало видео разговора с артиллеристом-десантником. Он рассказал об отношении мирных жителей к расчетам гаубиц Д-30 в ходе специальной военной операции.

«Работаем как по пехоте, так и по механизированной, бронированной технике противника, а также укрытые укрепления. Боевой дух в порядке, ребята все мотивированы, потому что мы помогаем. За Донбасс. Это хорошее дело. Жители встречают, машут руками. Даже маленькие дети на руках. Некоторые плачут, благодарят. Так что с чувством гордости поддерживаем всегда нашу пехоту в наступлении», - заявил артиллерист.

Тем временем командир батареи гаубиц ВДВ рассказал о тактике кочующих орудий, которую украинские боевики использовали в том числе и для обстрела мирных жителей.

Ранее в Минобороны России заявили, что большая часть убитых иностранных наемников на Украине уничтожена вследствие низкого уровня подготовки.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов