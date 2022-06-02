Армия Командир батареи Д-30 рассказал об украинской тактике обстрела мирных жителей Командир батареи отметил, что российским артиллеристам приходится регулярно менять позиции - это необходимо делать, чтобы не стать жертвами контрбатарейной борьбы со стороны противника. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Минобороны России опубликовало видео с командиром батареи гаубиц Д-30. Десантник рассказал о том, как украинские артиллеристы используют тактику кочующих орудий для обстрела мирных жителей. «Всегда приходится действовать по обстановке, разведподразделения для этого специально и учатся. Есть кочующие орудия, они просто приезжают, занимают позиции, обстреливают мирных жителей. Потом уезжают. В течение дня или ночи могут потом вернуться. Цели засекаются. Артиллерийские подразделения всегда готовы по ним открыть огонь», - заметил командир батареи. Командир батареи добавил, что российским артиллеристам приходится регулярно менять позиции - это необходимо делать, чтобы не стать жертвами контрбатарейной борьбы со стороны противника. Ранее «Звезда» показывала кадры работы тяжелых 152-мм «Гиацинтов» под Авдеевкой - орудия буквально перемалывают позиции украинских националистов. Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика