Песков заявил, что в Кремле не следят за событиями вокруг Чубайса
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не следят за судьбой экс-главы «Роснано» и бывшего спецпредставителя российского главы Анатолия Чубайса.
«Если по нему есть вопросы, надо обращаться в правоохранительные органы», - отметил Песков.
Так представитель Кремля ответил на вопрос журналистов о проверках, которые, как ранее сообщили некоторые СМИ, якобы проводятся в отношении Чубайса.
В апреле появилась информация о том, что руководитель компании «Роснано» Сергей Куликов обратился к генеральному прокурору РФ Игорю Краснову с просьбой проверить работу компании в период, когда ее возглавлял основатель Анатолий Чубайс. Так, Куликов просил проверить деятельность «Роснано» за 2010-2020 годы.
Позже в окружении Чубайса сообщили, что он в Италии и не планирует возвращаться в РФ для дачи показаний по делу о краже у него имущества на 70 миллионов рублей. Уточнялось, что основным фигурантом этого дела является бывший деловой партнер Чубайса Илья Сучков.