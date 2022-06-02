Песков заявил, что в Кремле не следят за событиями вокруг Чубайса

Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что по данному вопросу нужно обращаться в правоохранительные органы.

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не следят за судьбой экс-главы «Роснано» и бывшего спецпредставителя российского главы Анатолия Чубайса.

«Если по нему есть вопросы, надо обращаться в правоохранительные органы», - отметил Песков.

Так представитель Кремля ответил на вопрос журналистов о проверках, которые, как ранее сообщили некоторые СМИ, якобы проводятся в отношении Чубайса.

В апреле появилась информация о том, что руководитель компании «Роснано» Сергей Куликов обратился к генеральному прокурору РФ Игорю Краснову с просьбой проверить работу компании в период, когда ее возглавлял основатель Анатолий Чубайс. Так, Куликов просил проверить деятельность «Роснано» за 2010-2020 годы.

Позже в окружении Чубайса сообщили, что он в Италии и не планирует возвращаться в РФ для дачи показаний по делу о краже у него имущества на 70 миллионов рублей. Уточнялось, что основным фигурантом этого дела является бывший деловой партнер Чубайса Илья Сучков.