СМИ: глава «Роснано» попросил Генпрокуратуру проверить работу компании за годы при Чубайсе

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Руководитель компании «Роснано» Сергей Куликов обратился к генеральному прокурору РФ Игорю Краснову с просьбой проверить работу компании в период, когда ее возглавлял основатель Анатолий Чубайс. Так, Куликов просит проверить деятельность «Роснано» за 2010-2020 годы.

Данные сведения содержатся в письме нынешнего главы «Роснано» Генпрокуратуре. Копия письма оказалась в распоряжении РБК, подлинность документа подтвердил источник, близкий к надзорному ведомству.

Совет директоров «Роснано» избрал Сергея Куликова на место Анатолия Чубайса в 2020 году. Вскоре президент России Владимир Путин подписал указ о назначении экс-главы корпорации «Роснано» Анатолия Чубайса на должность спецпредставителя президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития. В этом году пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объявил, что Чубайс покинул должность спецпредставителя главы государства по собственному желанию.