В окружении Чубайса сообщили, что он в Италии и не планирует возвращаться в РФ для дачи показаний

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Бывший специальный представитель президента России по вопросам устойчивого развития и экс-глава компании «Роснано» Анатолий Чубайс находится в Италии, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в его окружении.

Сообщается, что Чубайс вылетел из страны на частном самолете. Какое-то время государственный деятель находился в Турции. Сейчас Чубайс в Италии, где у него имеется собственность.

По данным источника, бывший глава «Роснано» не планирует возвращаться в Россию, чтобы дать показания по делу о краже у него имущества на 70 миллионов рублей. Основным фигурантом этого дела является бывший деловой партнер Чубайса Илья Сучков.

Ранее нынешний глава «Роснано» Сергей Куликов обратился к генеральному прокурору РФ Игорю Краснову с просьбой проверить работу компании в период, когда ее возглавлял Чубайс.

В марте пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Чубайс покинул должность спецпредставителя президента РФ по собственному желанию.