Песков: РФ не дает гарантий, что пленные американцы избегут смертного приговора

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Российская сторона не может дать никаких гарантий относительно приговора бывшим американским военнослужащим. Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Во время интервью на телеканале NBC журналист поинтересовался у представителя Кремля, каковы гарантии того, что пленные из США не повторят судьбу троих иностранных наемников, которых приговорили к смертной казни в ДНР. Песков в свою очередь отметил, что развитие ситуации полностью зависит от расследования.

«Я ничего не могу гарантировать», - указал пресс-секретарь.

Ранее Верховный суд Донецкой народной республики вынес смертный приговор двум англичанам и марроканцу, сражавшимся на стороне Украины в ходе спецоперации. В МИД России объяснили, что приговоренные граждане не могут рассматриваться как военнопленные, в связи с тем, что бились в качестве наемников.