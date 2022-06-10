МИД РФ: приговоренные в ДНР к смертной казни британцы не имеют права на статус военнопленного

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Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что приговоренные в ДНР к смертной казни иностранные граждане являются именно наемниками, а не военнопленными. Более того, по международному гуманитарному праву приговоренные граждане Великобритании не являются комбатантами и не имеют права на статус военнопленного. Так дипломат прокомментировала заявления Лондона о нелегитимности приговора в отношении Шона Пиннера и Эйдена Аслина.

«Заметим также, что обращений, касающихся именно Ш.Пиннера и Э.Эслина, от британской стороны в МИД России не поступало. Из этого можно сделать однозначный вывод о том, что до сих пор судьба этих граждан Лондон по существу не интересовала. Теперь же руководство Великобритании, явно оправдываясь, пытается решать проблемы громкими заявлениями», - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД РФ.

Напомним, Верховный суд Донецкой Народной Республики приговорил к смертной казни троих наемников из иностранных государств, которые воевали на Украине во время проведения РФ специальной военной операции по защите Донбасса. Приговор был вынесен гражданам Великобритании Шону Пиннеру и Эйдену Аслину, а также марроканцу Сааудуну Брагиму.