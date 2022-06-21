Напутствие на будущее: что сказали Путин и Шойгу лучшим выпускникам военных вузов

Теперь выпускникам высших учебных заведений предстоит работа на практике. Значит, понадобится действовать вдумчиво, защищая суверенитет и независимость нашей страны. И стать примером не только для сослуживцев, но и для всего мира.

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В Георгиевском зале Кремля состоялся торжественный прием в честь выпускников высших военно-учебных заведений. Молодых офицеров, окончивших вузы с отличием, поздравили Владимир Путин и Сергей Шойгу. Президент подчеркнул необходимость развивать и укреплять Вооруженные силы с учетом потенциальных военных угроз и рисков. Среди приоритетных направлений глава государства назвал оснащение войск новыми системами вооружения.

Выпускник Военной академии РВСН Денис Довгопол продолжает династию. Говорит, военная среда закалила его характер. А осознание, что ему выпадет честь служить в войсках, где на вооружении самое грозное и неуязвимое оружие, придавало уверенности все пять лет в вузе.

Среди выпускников, успешно справившихся со всеми военными дисциплинами в этом году, немало и девушек. Анастасия окончила финансовый факультет Военного университета Министерства обороны России, но, если понадобится, легко управится не только с цифрами, но и с автоматом.

«Мы также разбирали автоматы, у нас была военная подготовка. Стрелять было не страшно, подготовка была с самого детства. Начала обучение в Вооруженных силах с кадетского корпуса с 10 лет с пятого класса в пансионе воспитанниц Министерства обороны», - заявила выпускница ВУМО Анастасия Жук.

Сегодня сотни лучших выпускников военных учебных заведений встречает Владимир Путин. Встреча проходит в Георгиевском зале Кремлевского дворца. На стенах высечены наименования полков, экипажей и батарей, получивших Георгиевские знамена - высший знак отличия. Эти девушки и юноши уже отличились в изучении военных дисциплин. Они - будущая интеллектуальная элита Российской армии.

«Вам предстоит продолжать легендарные традиции доблести и чести, сплоченности и патриотизма. Так было на протяжении всей многовековой истории России: в сражениях на Чудском озере, под Полтавой и Бородино, в битвах Первой мировой и Великой Отечественной войны. Сегодняшние офицеры и солдаты России, наследники поколения победителей, внуки и правнуки героев Великой Отечественной, самоотверженно сражаются за Родину, за наш народ, ведут борьбу с международными террористами в Сирии, защищают Донбасс от неонацистов», - заметил Путин.

Выпускникам предстоит возглавить воинские подразделения и работать с не имеющими аналогов во всем мире оружием. Боевой состав Вооруженных сил России будет совершенствоваться. Например, в войска поступят новейшие комплексы противовоздушной и противоракетной обороны С-500.

«Проведено успешное испытание тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат". Планируется, что уже в конце года первый такой комплекс встанет на боевое дежурство», - сказал Путин.

Современное вооружение определит боеспособность армии и флота на десятилетия.

Обратился к выпускникам и министр обороны России Сергей Шойгу.

«В вашем арсенале фундаментальная подготовка, ценные, порой уникальные навыки и умения. Совсем скоро вы приступите к практической деятельности, которая, несомненно, сопряжена с высокой личной ответственностью за жизнь и здоровье подчиненных, сохранность вооружения, военной специальной техники. Сегодня наши военнослужащие, зачастую ценой жизни, отстаивают национальные интересы как на своей территории, так и за ее пределами», - заявил Шойгу.

Российские военнослужащие защищают не только земли Донбасса. Они сражаются с международным терроризмом в Сирии, выполняют миротворческие миссии в Нагорном Карабахе и Приднестровье, являются гарантами мира в Абхазии и Южной Осетии.

Среди присутствующих в зале есть те, кто уже получил боевой опыт и знает, что такое служение Отечеству и верность присяге.

«Мы любим нашу Родину. Так же, как ее любили Александр Невский и Петр Великий, защищали генералиссимус Александр Суворов и адмирал Федор Ушаков. Полководцы Кутузов и Багратион, красноармеец Морозов и капитан Гастелло, майор Роман Филиппов и старший лейтенант Нурмагомед Гаджимагомедов, и многие, многие другие», - признался выпускник Военной академии Генштаба ВС РФ Вячеслав Родионов.

Теперь выпускникам высших учебных заведений предстоит работа на практике. Значит, понадобится действовать вдумчиво, защищая суверенитет и независимость нашей страны. И стать примером не только для сослуживцев, но и для всего мира.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов