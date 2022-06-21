Армия Армия Армия

Шойгу поздравил выпускников военных вузов и напомнил о защите интересов страны

13:36 21.06.2022
Глава оборонного ведомства отметил, что подспорьем в выполнении задач руководства станут фундаментальная подготовка и уникальные навыки и умения.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу поздравил выпускников военных вузов и напомнил им о защите интересов страны.

Глава оборонного ведомства отметил, что подспорьем в этом станут фундаментальная подготовка и порой уникальные навыки и умения.

«Совсем скоро вы приступите к практической деятельности, которая, несомненно, сопряжена с высокой личной ответственностью за жизнь и здоровье подчиненных, сохранность вооружения, военной и специальной техники. И это ваш осознанный выбор - выбор патриотов, для которых главная задача в жизни - защита Родины», - заявил Шойгу во время торжественного приема в Кремле.

Министр обороны также напомнил, что российские военнослужащие выполняют поставленные перед ними задачи самоотверженно и нередко ценой собственных жизней, борясь с угрозами в ходе спецоперации по освобождению республик Донбасса и против международного терроризма в Сирии, а также выступая миротворцами в Нагорном Карабахе и Приднестровье.

«Именно вам предстоит определять завтрашний день наших Вооруженных сил. Руководство страны может быть уверено, что офицеры сделают все для обеспечения военной безопасности государства, борьбы с новыми вызовами и угрозами. Желаю вам крепкого здоровья, удачи и успехов в служении Родине», - добавил Шойгу.

Летом 2022 года завершают свое обучение почти 14 тысяч офицеров. Среди популярных специальностей - военные летчики и штурманы, десантники, моряки, разведчики и танкисты. Наиболее востребованными оказались командные вузы Сухопутных войск и Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище.

Материал подготовили: Егор Левин, Николай Баранов

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
13:39 Армия
статья
Шойгу заявил, что ВС РФ сделают все для обеспечения военной безопасности России
13:45 Армия
Видео
В МО РФ рассказали о провальной попытке ВСУ захватить остров Змеиный
13:51 Армия
Видео
МО РФ: украинская провокация в Черном море создала угрозу экологической катастрофы
12:33 Армия
Видео
Частицу пламени Вечного огня в Бресте передали Герою РФ для доставки в Главный храм ВС РФ
11:31 В стране и мире
Видео
Патрушев обсудил с губернатором Калининградской области транспортную доступность региона
Популярное
Видео
В МО РФ рассказали о провальной попытке ВСУ захватить остров Змеиный
Видео
МО РФ: украинская провокация в Черном море создала угрозу экологической катастрофы
Видео
Путин заявил, что тяжелая МБР «Сармат» встанет на боевое дежурство уже до конца года
Видео
Шойгу заявил, что ВС РФ сделают все для обеспечения военной безопасности России
Песков: РФ больше никогда не будет доверять Западу
Самолет Ан-2 пропал с радаров в Якутии
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.