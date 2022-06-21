Шойгу поздравил выпускников военных вузов и напомнил о защите интересов страны

Глава оборонного ведомства отметил, что подспорьем в выполнении задач руководства станут фундаментальная подготовка и уникальные навыки и умения.

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Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу поздравил выпускников военных вузов и напомнил им о защите интересов страны.

Глава оборонного ведомства отметил, что подспорьем в этом станут фундаментальная подготовка и порой уникальные навыки и умения.

«Совсем скоро вы приступите к практической деятельности, которая, несомненно, сопряжена с высокой личной ответственностью за жизнь и здоровье подчиненных, сохранность вооружения, военной и специальной техники. И это ваш осознанный выбор - выбор патриотов, для которых главная задача в жизни - защита Родины», - заявил Шойгу во время торжественного приема в Кремле.

Министр обороны также напомнил, что российские военнослужащие выполняют поставленные перед ними задачи самоотверженно и нередко ценой собственных жизней, борясь с угрозами в ходе спецоперации по освобождению республик Донбасса и против международного терроризма в Сирии, а также выступая миротворцами в Нагорном Карабахе и Приднестровье.

«Именно вам предстоит определять завтрашний день наших Вооруженных сил. Руководство страны может быть уверено, что офицеры сделают все для обеспечения военной безопасности государства, борьбы с новыми вызовами и угрозами. Желаю вам крепкого здоровья, удачи и успехов в служении Родине», - добавил Шойгу.

Летом 2022 года завершают свое обучение почти 14 тысяч офицеров. Среди популярных специальностей - военные летчики и штурманы, десантники, моряки, разведчики и танкисты. Наиболее востребованными оказались командные вузы Сухопутных войск и Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище.

Материал подготовили: Егор Левин, Николай Баранов