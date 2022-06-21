Посол РФ назвал высокомерным обращение Лондона по приговоренным в ДНР наемникам
© Фото: ТРК "Звезда"
Посол РФ назвал высокомерным обращение Лондона по приговоренным в ДНР наемникам
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Посол РФ назвал высокомерным обращение Лондона по приговоренным в ДНР наемникам
© Фото: ТРК "Звезда"
Посол РФ назвал высокомерным обращение Лондона по приговоренным в ДНР наемникам
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