«Был удивлен приговору»: адвокат наемника Пиннера высказалась о состоянии подзащитного после суда в ДНР

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Адвокат Юлия Церковникова рассказала о состоянии своего подзащитного, британского наемника Шона Пиннера, который воевал в рядах ВСУ во время спецоперации России по защите Донбасса. По словам юриста, британец решению Верховного суда ДНР был удивлен.

«Состояние здоровья нормальное, чувствует себя хорошо. Был удивлен такому приговору. Он думал, наверное, что будет что-то другое, обжаловать приговор планирует», - рассказала Юлия Церковникова в беседе со «Звездой».

Пиннер понимал, что в любом случае понесет наказание за совершенное деяние, отмечает адвокат. Кроме того, британец раскаялся и надеялся на наказание, не связанное с лишением жизни, добавила Юлия Церковникова. По словам адвоката, Пиннер планирует обращаться с прошением о помиловании, он сможет это сделать после вступления приговора в силу.

Ранее адвокат воевавшего на стороне Украины во время проведения РФ специальной военной операции по защите Донбасса британского наемника Эйдена Эслина рассказал, что иностранец также не ожидал подобного решения суда. Эслин при этом еще не подавал в суд на апелляцию, и сделать это он сможет лишь после того, как получит копию приговора, объяснил адвокат.