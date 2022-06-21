Путин заявил, что в РФ более эффективная вооруженная составляющая, чем в других странах мира

Президент России подчеркнул, что процесс совершенствования Вооруженных сил приведет к улучшению российских армии и флота - в этом, по его словам, никаких сомнений.

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Президент России Владимир Путин заявил, что в мире нет более эффективных вооруженных сил, чем в РФ. Он сделал это во время неформальной беседы с военнослужащими после встречи с выпускниками военных вузов в Государственном Кремлевском Дворце.

«Я не думаю, что сегодня в мире есть более эффективная вооруженная составляющая, чем в России. Но требования сегодняшнего дня подсказывают нам, где и что мы должны делать дополнительно, на что обратить внимание, что мы должны иметь на вооружении в большем количестве, а что - другого качества», - заявил Путин.

Президент России подчеркнул, что этот процесс приведет к совершенствованию российских армии и флота - в этом, по его словам, никаких сомнений.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что ВС РФ сделают все для обеспечения военной безопасности страны.