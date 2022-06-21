Шойгу заявил, что ВС РФ сделают все для обеспечения военной безопасности России

Глава российского военного ведомства поздравил выпускников военных вузов и напомнил им о защите интересов страны.

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Вооруженные силы РФ сделают все, чтобы обеспечить военную безопасность России, заявил министр обороны страны Сергей Шойгу на встрече с выпускниками высших военно-учебных заведений в Кремле.

Глава российского военного ведомства поздравил выпускников и напомнил им о защите интересов страны.

«Руководство страны может быть уверено, что офицеры сделают все для обеспечения военной безопасности государства, борьбы с новыми вызовами и угрозами. Желаю вам крепкого здоровья, удачи и успехов в служении Родине», - отметил Шойгу.

Министр подчеркнул, что российские военнослужащие отстаивают интересы страны как на территории России, так и на дальних рубежах. Шойгу напомнил об их участии в спецоперации на Украине, борьбе с терроризмом в Сирии, выполнении российскими миротворцами задач миссии в Нагорном Карабахе и Приднестровье.

Президент России Владимир Путин также поздравил выпускников военных учебных заведений и заявил, что первые комплексы тяжелых межконтинентальных баллистических ракет «Сармат» встанут на боевое дежурство уже до конца текущего года.