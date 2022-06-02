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Врачеватели брони: как рембаты ВС РФ прямо в поле ремонтируют боевую технику в ходе спецоперации

Станислав Иващенко
Максим Крюков
06:10 02.06.2022
Чтобы не везти технику в цех на долгосрочный ремонт, рембаты устраняют повреждения в кратчайшие сроки в нескольких километрах от поля боя.
© Видео: ТРК ВС РФ "ЗВЕЗДА" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Ремонтные батальоны Вооруженных сил РФ оборудовали пункты починки прямо в полевых условиях. Помимо ремонта, специалисты в кратчайшие сроки занимаются и модернизацией техники.

Отремонтированная техника, которая пострадала в бою, проходит обкатку прямо в поле. На соседней площадке специалисты целиком меняют башню танка, так как нет времени везти Т-80 на капитальный ремонт в цех.

«Это можно произвести буквально в течение двух часов, а в отдельных условиях может сутки-двое. В данный момент башенное отделение заменили - на это ушло где-то часов двенадцать», - рассказал командир ремонтного подразделения.

Скорость быстрого ремонта достигается в том числе благодаря конструкторским решениям разработчиков. Танк, образно говоря, состоит из отдельных узлов и агрегатов, достаточно извлечь поврежденный и заменить его новым.

Несколько дней назад танк наехал на мину. У специалистов ремонтного батальона ушли всего сутки на то, чтобы заменить гусеницы и поврежденные агрегаты. Некоторую технику совершенствуют в полевых условиях, учитывая бронебойное иностранное вооружение, которым пользуются ВСУ.

На некоторые боевые машины пехоты навешивают противокумулятивную бронепластину, каждая из которых весит около пятидесяти килограммов и способна выдержать удар ручного противотанкового гранатомета или даже ракеты. Всего же ремонтники в течение трех дней приварят на отдельную БМП около двух тонн защиты, после чего машина снова отправится в бой. Также специалисты придумали приваривать специальные решетки, чтобы спасти жизнь экипажу бронемашины. Они нужны для того, чтобы рассеивать энергию снаряда при попадании.

Рембаза Вооруженных сил России может починить технику абсолютно любой сложности. Начиная от реактивной системы залпового огня «Ураган» и тяжелой артиллерии и заканчивая системами противовоздушной обороны. Например, у одной из машин заменили насос турбины и блок генератора.

На пункте сбора поврежденных машин все организованно так, чтобы ремонт можно было начать в кратчайшие сроки. Например, если на ремонтный пункт придет машина с поврежденной ходовой частью, то ей не будут чинить колеса, а просто поставят новые. В случае, если прибудет танк с поврежденным двигателем, то его тоже не будут чинить, а поставят новый. После того, как у танка восстановили броню и откалибровали прицел, остается финальный этап. Танкисты заряжают боекомплект и проверяют отремонтированную машину.

К настоящему моменту на автодроме готовы к выезду порядка 60 единиц обновленной техники. Её грузят на тралы и отправляют на несколько десятков километров ближе к фронту, в поддержку пехоте.

Ранее стало известно, как рембаты ВС РФ дают вторую жизнь вышедшей из строя технике. Поломанные танки, БМП, МТ-ЛБ и другие бронемашины эвакуируют с передовой под обстрелами, а затем ставят на ход.

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