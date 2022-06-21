В Минобороны рассказали подробности обороны острова Змеиный

ВСУ попытались обстрелять остров, но ПВО РФ отбила все ракеты и снаряды.

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Вооруженные силы Украины 20 июня попытались захватить остров Змеиный, который находится под контролем российских войск. Как сообщили в министерстве обороны РФ, в ходе нападения ВСУ применили ракеты и артиллерию. Также в районе острова был замечен беспилотник ВВС США Global Hawk RQ-4.

«Двадцатого июня около 5 часов утра киевский режим предпринял очередную безумную попытку овладеть островом Змеиный. Замыслом операции киевского режима предусматривалось нанесение массированных воздушных и артиллерийских ударов по острову Змеиный с последующей высадкой десанта и его захвата», - сообщили в оборонном ведомстве.

Для артобстрела острова украинские войска применяли ракеты комплекса «Точка-У», реактивные системы залпового огня «Ураган» и гаубицы M-777. Огневые позиции находились возле Одессы и на острове Кубанский. Однако, ни одно из огневых средств не смогло поразить цели - они были уничтожены российскими средствами ПВО. В результате украинские войска не смогли высадить на остров десант и попытка захвата провалилась.

В мае ВСУ также предпринимали попытку захвата острова. Тогда в море были уничтожены три украинских бронированных десантно-штурмовых катера «Кентавр» с морским десантом на борту.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов